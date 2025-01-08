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Роберто Карлос из-за развода с женой живет на базе "Реала"

Дата публикации: 08-01-2025

Бразильский экс-защитник "Реала" Роберто Карлос, ныне работающий в структуре "Королевского клуба", вынужден жить на базе команды в Вальдебебасе, сообщает Estadio Deportivo.

Данное решение решение он принял из-за развода с женой Марианой Луккон, с которой прожил более 15 лет. По данным издания, супруга осталась в основной резиденции четы, а в другом доме, также принадлежащем Роберто Карлосу, живут родители Луккон.

Бракоразводный процесс обещает быть тяжелым и долгим, так как супругам предстоит поделить состояние, оцениваемое примерно в 160 миллионов евро. У пары есть две дочери — Мануэла и Мариана.

Ранее 51-летний Роберто Карлос признавался, что является отцом 11 детей от разных женщин.

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