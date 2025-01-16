"Реал Мадрид" - "Сельта". Прогноз и варианты ставок на матч 16 января

Дата публикации: 16-01-2025

После фиаско в Суперкубке Испании королевский клуб будет зализывать раны, пытаясь одолеть на "Сантьяго Бернабеу" "Сельту" в 1/8 финала Кубка страны (начало в 23.30).

Команда Карло Анчелотти, конечно, находится в плохом моральном состоянии после разгрома (2:5) от "Барселоны". Но наверняка итальянский специалист проведет серьезную ротацию состава, дабы его основные игроки восстановились после возвращения из Саудовской Аравии. И это, конечно, повышает шансы "Сельты".



Вопрос — как сами галисийцы относятся к Кубку Испании? Судя по их матчу в 1/16 финала, они не считают этот турнир проходным. В предыдущем раунде "Сельта" прошла одного из лидеров сегунды "Расинг", причем за пять минут до конца второго тайма проигрывала. Если бы Кубок был безразличен, галисийцы могли бы и не рыпаться. Однако в оставшееся время "Сельта" не только сравняла счет, но и забила победный мяч, избежав экстра-тайма. Уверенное место в середине турнирной таблицы тоже позволяет команде из Виго не бояться борьбы на два фронта.



В общем, мы клоним к тому, что "Сельта" способна пободаться и сотворить сенсацию или хотя бы не проиграть в основное время (кф. — до 3.36). Альтернативный вариант для ставки — тотал голов меньше 3 (кф. — до 2.22).