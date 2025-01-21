«Наполи» близок к достижению соглашения с игроком «МЮ» Гарначо

Дата публикации: 21-01-2025

«Corriere dello Sport» пишет, что карьера Алехандро Гарначо может продолжиться в Серии А. Переговоры между «Наполи» и «Ман Юнайтед» по трансферу вингера близки к завершению. Антонио Конте, возглавляющий неаполитанцев, уже обсудил с футболистом перспективы сотрудничества.



Джованни Манна, работающий с Гарначо, в скором времени должен будет встретиться с представителями «манкунианцев» по вопросу трансфера аргентинца. «Наполи» согласен заплатить за футболиста 60 миллионов евро.



Срок действия контракта 20-летнего вингера с «МЮ» ограничен 2028 годом. В текущем сезоне на счету аргентинца 32 матча в футболке «красных дьяволов» с 8 голами и 6 ассистами.



Рыночный ценник на Гарначо составляет 50 млн евро (источник – «Transfermarkt»).