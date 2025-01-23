"Ювентус", "Селтик", "Реал" и еще ряд команд обеспечили себе плей-офф Лиги Чемпионов

Дата публикации: 23-01-2025

После завершения матчей 7-го тура, который прошел в среду, осталось провести по одному матчу каждой команде. Все игры, напомним, состоятся в одно время — 29 января в 23:00 по Минску.

На данный момент количество команд, которые обеспечили себе участие в 1/8 финала, не изменилось: это английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Зато число клубов, которые гарантировали себе место в топ-24, увеличилось. Помимо "Ливерпуля" и "Барселоны", туда попали также следующие команды (курсивом выделены те, кто добавился в этот список после последних матчей):

Англия : "Арсенал", "Астон Вилла"

: "Арсенал", "Астон Вилла" Италия : "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус"

: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус" Испания : "Атлетико", "Реал"

: "Атлетико", "Реал" Нидерланды : "Фейеноорд"

: "Фейеноорд" Германия : "Байер", "Боруссия" (Дортмунд), "Бавария"

: "Байер", "Боруссия" (Дортмунд), "Бавария" Франция : "Монако", "Лилль", "Брест"

: "Монако", "Лилль", "Брест" Шотландия: "Селтик"

Теперь оставшиеся шесть путевок в плей-офф разыгрывают девять команд: нидерландский ПСВ, бельгийский "Брюгге", португальские "Бенфика" и "Спортинг", французский "Пари Сен-Жермен", немецкий "Штутгарт", английский "Манчестер Сити", хорватское "Динамо" (Загреб), а также украинский "Шахтёр" (Донецк). Однако три последние команды уже не могут подняться выше 16-го места, что означает, что они будут несеянными, если попадут в плей-офф.

Кроме того, девять команд уже покинули турнир. К "Лейпцигу", австрийскому "Штурму", словацкому "Словану", швейцарскому "Янг Бойз", сербской "Црвене Звезде" и итальянской "Болонье" присоединились: чешская "Спарта" (Прага), испанская "Жирона" и австрийский "Зальцбург".