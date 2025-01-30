Дирк Новицки и Блейк Гриффин станут аналитиками Prime Video: 1xBet вспоминает их баскетбольное наследие

Дата публикации: 30-01-2025

Стриминговые платформы уделяют все больше внимания спорту, и в рамках этого тренда Amazon Prime Video с сезона 2025/26 начнет транслировать матчи НБА. Также компания запустит тематическое шоу о НБА, ведущими которого станут знаменитые баскетболисты Дирк Новицки и Блэйк Гриффин. 1xBet предлагает вам вспомнить об их карьере.

Баскетбол — это не просто игра, а настоящий театр, где каждый игрок становится актером. В истории НБА есть фигуры, которые превратили свою карьеру в захватывающий спектакль и меняли представление о баскетболе. Среди таких героев Блэйк Гриффин и Дирк Новицки. Два форварда, два разных поколения и два уникальных подхода к игре.

Блэйк Гриффин: феномен атлетизма

Блэйк Гриффин — это взрыв. С момента своего дебюта в 2010 году Гриффин заявил о себе, как об одном из самых атлетичных игроков в истории. Его способность забивать сверху с такой яростью, что кольцо едва не вырывалось из стойки, превратила каждую игру с участием Блэйка в шоу.

Гриффин стал олицетворением Lob City — эпохи, когда Клипперс сделали зрелищные слэм-данки своей визитной карточкой. Вместе с Крисом Полом он вдохнул новую жизнь в франшизу, которая до этого была символом неудач. Но Блэйк — это не только данки. Со временем он добавил в свой арсенал средние и дальние броски, став более разносторонним и ценным игроком.

Его карьера могла достичь еще больших высот, если бы тело Гриффина выдержало многочисленные травмы. Блэйк 5 раз выбирался на матч всех звезд НБА, выступая за Клипперс, и еще один раз – после своего обмена в Детройт в 2018 году. Но выиграть чемпионский перстень ему так и не удалось. Гриффин закончил карьеру в 2023 в Бостоне – всего за сезон до чемпионства Селтикс. Свой след в лиге он все же оставил, став символом атлетизма и зрелищности.

Дирк Новицки: мастер из Европы

Если Гриффина можно сравнить с молнией, то Дирк Новицки — это северное сияние, за которым фанам посчастливилось наблюдать долгие годы. Уроженец немецкого Вюрцбурга стал одним из первых европейцев, не просто закрепившихся в НБА, но и завоевавших статус суперзвезды.

Когда Новицки только начинал, европейских игроков еще не воспринимали всерьез. Но Дирк сломал этот стереотип. Его фирменный fadeaway jumper — бросок с отклонением — стал кошмаром для защитников.

Пик карьеры Дирка — победа Даллас Маверикс в финале НБА 2011 года, ставшая триумфом упорства и верности команде. Новицки никогда не искал легких путей и не объединялся с суперзвездами ради побед. Несмотря на все неудачи, он остался в Далласе и в итоге одержал финальную победу над звездным Майами Хит во главе с Леброном Джеймсом.

Дирк изменил представление о роли «больших» игроков и показал, что рост 213 см не мешает быть снайпером. Сегодня в НБА каждый второй центровой бросает трехочковые, но именно Новицки был стал первым бигменом, который начал регулярно забивать из-за 6-метровой линии.

Два пути, одна цель

Истории Гриффина и Новицки показывают, насколько многогранным может быть баскетбол. Один игрок покорял сердца зрителей своим атлетизмом, другой — техническим мастерством. Они стали символами разных эпох и подходов к игре.

Следить за их новым шоу будет так же интересно, как и за их выступлениями на паркете. Гриффин никогда не лез за словом в карман и еще в 2016-м году дебютировал на сцене в качестве стендап-комика. Новицки – вдумчивый игрок, который привлечет аудиторию из Европы и всех, кто хочет лучше понять тактику баскетбола.

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