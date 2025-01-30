Леганес - Райо Вальекано 31 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
31 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Райо Вальекано, которое состоится 31 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|10
|нп
|Даниэль Раба
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|6
|пз
|Пате Сисс
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Иньиго Перес
История личных встреч
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|06.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 2
|03.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|3 : 0
|10.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
|02.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|04.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 2
|04.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15