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Леганес - Райо Вальекано 31 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
31 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Леганес
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Райо Вальекано, которое состоится 31 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Райо Вальекано
Мадрид
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
22 Сербия зщ Матия Настасич
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Камерун пз Иван Неу
14 Сербия пз Дарко Брашанац
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
10 Испания нп Даниэль Раба
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
16 Гана зщ Абдул Мумин
24 Франция зщ Флорьян Лежён
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
17 Испания пз Унай Лопес
6 Сенегал пз Пате Сисс
11 Франция пз Ранди Нтекья
18 Испания нп Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Райо Вальекано1 : 1Леганес
06.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Леганес1 : 2Райо Вальекано
03.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Райо Вальекано3 : 0Леганес
10.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Райо Вальекано1 : 1Леганес
02.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Леганес1 : 0Райо Вальекано
04.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Райо Вальекано1 : 2Леганес
04.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Райо Вальекано0 : 1Леганес
30.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Леганес2 : 2Райо Вальекано
06.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Леганес1 : 0Райо Вальекано
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 0Леганес
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Леганес1 : 0
15.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 3Леганес
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 1 : 1Леганес
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 2Леганес
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Райо Вальекано2 : 1
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 1Райо Вальекано
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 1Райо Вальекано
10.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Райо Вальекано2 : 1
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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