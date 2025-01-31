ЦСКА - Ростов 31 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
31 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 31 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Марко Николич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|24.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 4
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|3 : 0
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо М
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Краснодар
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|0
|0
|2
|ЦСКА
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Ростов
|0
|0