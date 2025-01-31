02:01 ()
Свернуть список

ЦСКА - Ростов 31 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
31 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ЦСКА
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 31 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1ЦСКА
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА2 : 0Ростов
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Ростов
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
24.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3ЦСКА
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3ЦСКА
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 4ЦСКА
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 0 : 1ЦСКА
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 2
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 0
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 2
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов3 : 1
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ростов4 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо М00
3
За 5-е место
Краснодар10
Группа B
КомандаИО
1 Зенит00
2 ЦСКА00
3
За 5-е место
Ростов00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close