Почему 1xBet – ваш выбор для ставок на киберспорт в 2025 году?

Дата публикации: 30-01-2025

Эта глобальная букмекерская компания была основана еще в 2007 году и за 18-лет завоевала доверие миллионов любителей ставок и азартных развлечений во всем мире. В этом обзоре мы подробно расскажем, почему букмекер является лучшим выбором для ставок на киберспорт в 2025 году.

Широкая линия ставок на киберспорт

Беттинговая платформа 1xBet ежедневно предлагает игрокам более 1000 разнообразных спортивных событий, включая киберспорт. На сайте и в мобильном приложении букмекера можно сделать ставки на турниры по Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Valorant, PUBG, FIFA и многим другим видам киберспорта.

1xBet принимает ставки на киберспорт в режимах прематч и Live. На платформе представлены крупные мейджоры и небольшие региональные турниры, так что каждый фанат найдет себе событие по душе. Новички могут легко и быстро поставить на победу любимой команды или точный счет матча, а опытные игроки – выбрать более редкие маркеты, включая количество выигранных карт, героев с лучшими показателями или индивидуальную статистику игроков команды.

Кроме турниров по киберспорту, 1xBet принимает ставки на важные медийные события, связанные с ним. Например, на сайте можно поставить на победителя премии HLTV Award Show, выбрав лучших игроков по CS2 в различных категориях.

Киберспортивные бонусы и акции

1xBet традиционно предлагает своим игрокам щедрые бонусы и выгодные акции с ценными призами. Все начинается с приветственного бонуса на спорт, с которым новичок может сделать первые ставки без риска для собственных денег.

Компания сотрудничает с 250+ платежными системами, поэтому никаких проблем с пополнением счета и выводом выигрышей у клиентов букмекера не бывает. Прямо сейчас попробуйте внести свой первый депозит и убедитесь в этом сами.

Кроме приветственного бонуса на спорт, 1xBet предлагает фанатам киберспорта целый ряд специализированных акций:

Esport Era (CS2, LoL, Mobile Legends и т.д.) – возврат суммы ставки, которая не сыграла;

Operation Sticker Hunt (CS2) – ценные призы и денежные промокоды за ставки на акционные турниры;

Candyworks (Dota 2) – ценные призы и денежные промокоды за ставки на акционные турниры.

Список промо 1xBet под киберспортивные события постоянно обновляется. Чтобы не пропустить свежие предложения, следите за официальным сайтом и страницами букмекера в социальных сетях.

Партнерства 1xBet в мире киберспорта

Международный букмекер 1xBet гордится многочисленными партнерствами в мире киберспорта. Компания давно и успешно сотрудничает с всемирно известными турнирными операторами ESL и PGL Esports, которые проводят важнейшие турниры по CS2 и Dota 2.

1xBet активно поддерживает уважаемый медиаресурс HLTV.org, где уже более 20 лет публикуются новости и освещаются турниры по CS2. Также букмекер выступает официальным партнером престижной киберспортивной премии HLTV Award by 1xBet, которая ежегодно вручается лучшим игрокам, тренерам и командам по CS2.

Сразу несколько киберспортивных команд с гордостью носят на своих джерси логотип 1xBet. Это коллективы The MongolZ (топ-3 глобального рейтинга Valve по CS2), Aurora Gaming, MIBR, Bestia, Beastcoast, IHC Esports и Sangal Esports. Букмекер активно поддерживает существующих партнеров и открыт к сотрудничеству с новыми киберспортивными командами.

Широкая линия, огромный выбор маркетов и самые высокие коэффициенты для ставок на киберспорт. Щедрые бонусы и многочисленные акции. Партнерства с уважаемыми организациями и топовыми командами. Сочетания всех этих достоинств дает убедительный ответ на вопрос, почему 1xBet – это ваш лучший выбор для ставок на киберспорт в 2025 году!