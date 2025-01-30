«РБ Лейпциг» официально выкупил права на хавбека «ПСЖ» Хави Симонса.

Дата публикации: 30-01-2025

Вингер сборной Нидерландов Хави Симонс официально стал полноценным игроком «РБ Лейпциг».

Футболист проводит в немецком клубе второй сезон на правах аренды, однако теперь подписал полноценный контракт с «быками» до июня 2027 года.

Сумма трансфера 21-летнего хавбека составила 50 млн евро, а с учетом бонусов может вырасти до 80 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги Симонс принял участие в 11 матчах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.