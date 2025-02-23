«Ливерпулю» интересен Уэсли, которого ранее пытался приобрести «Зенит»

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

«UOL» сообщает об интересе «Ливерпуля» к Уэсли Франсу. «Фламенго», владеющий правами на защитника, уже получил от «мерсисайдцев» неофициальное предложение по трансферу игрока.



Примечательно, что зимой выкупить права на Уэсли пытался «Зенит». Петербуржцы предлагали за него 25 млн евро, но получили отказ. Также сообщалось, что «сине-бело-голубые» были готовы улучшить предложение до 38 миллионов. Однако сделка так и не состоялась.



У «Ливерпуля» бразильцы могут потребовать за правого фулбека свыше € 30 млн.



Трудовые отношения Уэсли с «Фламенго» действуют до декабря 2021 года. В текущем сезоне в активе 21-летнего игрока 1 результативная передача в 5 встречах за «стервятников».



Transfermarkt.de оценивает Уэсли в 9 000 000 евро.