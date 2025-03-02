В «Атлетико» прокомментировали слухи об интересе к Дарвину Нуньесу

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Мигель Анхель Хиль Марин, являющийся гендиректором «Атлетико», прокомментировал новости об интересе мадридцев к Дарвину Нуньесу, принадлежащему «Ливерпулю».



«В планах клуба на ближайшее время нет Нуньеса. Новости об интересе к нему не подкреплены ничем. Команде не нужен нападающий. Мы планируем усилить иные позиции. Именно это обсуждается в «Атлетико» на данный момент», - публикует заявление функционера ресурс «365scores».



Действующий договор Нуньеса с «Ливерпулем» истекает в 2028 году. В сезоне 2024/2025 на счету 25-летнего уругвайца 36 встреч в футболке «мерсисайдцев» (5 забитых мячей, 5 результативных передач).



«Transfermarkt» оценивает форварда в 65 млн евро (согласно Transfermarkt.de).