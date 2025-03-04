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"Боруссия" (Дортмунд) - "Лилль". Прогноз на матч Лиги чемпионов 4 марта

Дата публикации: 04-03-2025 00:39

С приходом весны стартовал полноценный плей-офф Лиги чемпионов, и впереди нас ждет 1/4 финала. Одним из центральных матчей станет встреча "Лилля" с подопечными Нико Ковача на "Сигнал Идуна Парк".

Обе команды провели групповой этап ЛЧ практически на равных: "Лилль" набрал 16 очков, а "Боруссия" — 15. Однако французский клуб миновал первую стадию плей-офф, тогда как дортмундцы сражались со "Спортингом". Немцы уверенно разобрались с соперником — 3:0 на выезде (по голу и ассисту у Серу Гирасси и Юлиана Брандта), после чего сыграли 0:0 дома.

Во внутренних чемпионатах ситуация у команд складывается по-разному. "Боруссия" на стыке зимы и весны уверенно обыграла аутсайдеров Бундеслиги — 6:0 против "Униона" (покер Гирасси) и 2:0 против "Санкт-Паули". Однако в целом дортмундцы остаются середняками турнира. "Лилль" же ведет борьбу за медали Лиги 1 и недавно обыграл "Монако" (2:1), но затем потерпел сокрушительное поражение от "ПСЖ" (1:4).

В этой встрече можно рассмотреть несколько вариантов ставок. Победа "Боруссии" оценивается коэффициентом около 1,7, а общий тотал больше 2,5 — 1,8.

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