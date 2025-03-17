Ханс-Дитер Флик о победе над "Атлетико"

Дата публикации: 17-03-2025 20:04

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над "Атлетико" (4:2) в 28-м туре Ла Лиги.

— Отличный первый тайм! Несмотря на пропущенные мячи, команда показала характер, боролась до конца и создала множество опасных моментов. Я горжусь ребятами, клубом и нашими болельщиками, — приводит слова Флика DAZN.

Наставник отметил великолепную игру Феррана Торреса, подчеркнув, что футболисты, выходящие на замену, вносят значительный вклад в успехи команды:

— Он тренируется на высочайшем уровне и всегда отдается на 100%, как и другие игроки, выходящие со скамейки. Это именно то, что нам нужно!

После этой победы "Барселона" набрала 60 очков и сравнялась с "Реалом", который пока занимает второе место. "Атлетико" (56 очков) идет третьим.