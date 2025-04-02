Известный арбитр выступил с инициативой изменить два футбольных правила – это усложнит жизнь тем, кто привык хитрить на поле

Дата публикации: 02-04-2025 12:15

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург предложил две значительные поправки к правилам футбола, направленные на борьбу с затягиванием времени и улучшение дисциплины на поле. Эти инициативы могут существенно изменить динамику игры и повлиять на поведение игроков.

Первое предложение касается вратарей и их времени удержания мяча. Согласно текущим правилам, голкиперы могут держать мяч в руках не более шести секунд. Однако это правило часто игнорируется, что приводит к затягиванию времени и снижению темпа игры. Клаттенбург предлагает увеличить допустимое время удержания мяча до восьми секунд, но ввести более строгое наказание за его превышение: вместо свободного удара назначать угловой в пользу соперника. Это нововведение должно стимулировать вратарей быстрее вводить мяч в игру, тем самым поддерживая высокий темп матча и уменьшая возможности для умышленного затягивания времени.

Второе предложение направлено на улучшение коммуникации между игроками и судьями. Клаттенбург считает, что право обсуждать решения арбитра на поле должно быть предоставлено исключительно капитанам команд. В настоящее время часто возникают ситуации, когда несколько игроков окружают судью, выражая несогласие с его решениями, что может создавать давление на арбитра и вызывать ненужные задержки в игре. Ограничение общения с судьей только капитанами позволит снизить уровень конфронтации на поле и повысить дисциплину среди игроков. ​

Эти предложения уже были рассмотрены Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за внесение изменений в правила игры. IFAB официально согласовал увеличение времени удержания мяча вратарями до восьми секунд с назначением углового удара в случае превышения этого лимита. Кроме того, организация поддержала инициативу о предоставлении права общения с арбитром только капитанам команд, что должно привести к более уважительному и организованному взаимодействию на поле.

Эти нововведения направлены на повышение динамики и зрелищности футбольных матчей, а также на улучшение дисциплины и уважения к арбитрам со стороны игроков. Они отражают стремление футбольных властей адаптировать правила игры к современным требованиям и ожиданиям болельщиков, делая футбол более честным и привлекательным для зрителей.