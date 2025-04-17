Поражение "Реала" от "Арсенала" поставило под сомнение будущее главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти

Дата публикации: 17-04-2025 20:15

Выступление мадридского "Реала" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов завершилось на стадии четвертьфинала, что повлекло за собой волну разговоров о возможных изменениях в тренерском штабе команды. В двухматчевом противостоянии с лондонским "Арсеналом" испанский гранд уступил с общим счётом 1:5 (0:3 на выезде и 1:2 на "Сантьяго Бернабеу"). Эти неудачи серьезно поколебали позиции нынешнего наставника "сливочных" Карло Анчелотти.

По информации, опубликованной авторитетным изданием Sky Sports, итальянский специалист покинет свой пост сразу после финала Кубка Испании против "Барселоны", который запланирован на 26 апреля. Это будет, по всей видимости, последний матч опытного тренера у руля мадридцев, после чего клуб начнёт новый этап в своей истории.

Сейчас "Реал" продолжает борьбу в национальном первенстве, однако и здесь ситуация не самая радужная. За семь туров до завершения Ла Лиги команда уступает "Барселоне" четыре очка, что, конечно, не критично, но заставляет мадридцев вести гонку на износ. Потеря титула в чемпионате при вылете из Лиги чемпионов может стать решающим фактором при оценке нынешнего сезона.

Анчелотти — фигура знаковая для "Реала". Его первый приход в клуб пришёлся на 2013 год, и уже в следующем сезоне он привёл команду к долгожданной "десятой" победе в Лиге чемпионов — знаменитой "Ла Десима". Тогда мадридцы также выиграли Кубок Испании. Однако в 2015-м тренер был уволен, несмотря на неплохие результаты, уступив место Зинедину Зидану. Во второй раз Анчелотти вернулся на "Бернабеу" летом 2021 года, вновь с ходу завоевав трофеи.

Под его руководством команда в последние годы выиграла чемпионат Испании, добилась успеха в Суперкубке, Кубке мира среди клубов, а в 2022-м году вновь взяла Лигу чемпионов. Именно этот триумф стал своего рода апофеозом второго срока Анчелотти, закрепив его статус одного из самых успешных тренеров в истории клуба.

Однако футбол не терпит застоя, и в последнее время начали звучать упрёки в адрес итальянца: за излишнюю осторожность, предсказуемость в выборе состава и недостаточную гибкость в решающих матчах. Поражение от "Арсенала", где "Реал" уступал по всем статьям, стало болезненным ударом для болельщиков и руководства.

Теперь внимание всей футбольной Испании и Европы приковано к финалу Кубка. Для Анчелотти это может стать не просто последней возможностью взять трофей с командой, но и красивым завершением своего мадридского пути. Кто станет его преемником — пока неизвестно, но в прессе уже фигурируют имена Каби Алонсо, Хаби Прието и даже Жозе Моуринью.

Каким бы ни было будущее "Реала", вклад Карло Анчелотти в историю клуба останется значительным. Его эпоха — это время больших побед, эмоциональных моментов и непоколебимого спокойствия на тренерской скамейке.