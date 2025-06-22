«Реал» отказался от покупки Штиллера: на радаре Родри и другие звезды

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Мадридский «Реал» больше не рассматривает вариант с приобретением Ангело Штиллера из «Штутгарта». Немецкого хавбека называли одним из возможных преемников Тони Крооса и Луки Модрича, но в итоге клуб отказался от его подписания.



Как стало известно «AS», первоочередной целью «галактикос» был Мартин Субименди – однако испанец предпочел продолжить карьеру в «Арсенале». После этого боссы «Реала» решили не делать ставку на Штиллера, посчитав, что он не дотягивает до уровня их команды.



В приоритете у «королевского клуба» остаются более статусные игроки – Родри из «Ман Сити», Алексис Мак Аллистер из «Ливерпуля» и Энцо Фернандес из «Челси». В то же в «Реале» осознают высокую сложность любого из этих трансферов, а потому не исключают, что попытка усилить центр поля может затянуться до конца лета.



Напомним, по итогам сезона 2024/2025 «сливочные» заняли 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 84 очка. Летом главным тренером команды стал Хаби Алонсо, ранее работавший с леверкузенским «Байером».