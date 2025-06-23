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«Ливерпуль» поборется с двумя клубами за защитника сборной Англии

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

По данным британского таблоида «The Guardian», защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может сменить клуб в это межсезонье.

Источник утверждает, что за игрока сборной Англии готовы побороться «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Чтобы избежать риска потери футболиста без компенсации в будущем, руководство «стекольщиков» рассматривает возможность его продажи в период летней трансферной кампании.

Гехи перешел в «Кристал Пэлас» из «Челси» в 2021 году за сумму 23,34 млн евро. Его трудовой договор с лондонским клубом действует до лета 2026 года. В прошедшем сезоне он помог команде добиться исторического успеха, завоевав Кубок Англии.

Согласно оценке «Transfermarkt», текущая стоимость защитника равняется € 45 млн.

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