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Раскрыта сумма, которую «Торино» хочет получить от «Спартака» за Коко

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Спартак» потерпел неудачу в попытке подписать Сауля Коко, правами на которого владеет «Торино», о чем пишет «Toro News».

«Красно-белые» были готовы выложить за защитника 10 миллионов евро. Однако в итальянской команде дали понять, что они не отпустят игрока дешевле чем за € 15 млн.

Ранее в борьбу за Коко включился «Аль-Духаиль». Клуб из Катара намеревался удовлетворить финансовые аппетиты «быков», а также предлагал выгодный контракт самому 26-летнему футболисту, но защитник не захотел ехать в Азию.

Сауль пополнил ряды «Торино» летом 2024 года, после перехода из «Лас-Пальмас» за 8,23 млн евро. В прошедшем сезоне он сыграл 34 раза в различных соревнованиях (2 забитых мяча).

Трудовой договор представителя сборной Экваториальной Гвинеи с «быками» рассчитан до июня 2028-го. Ориентировочная стоимость Коко – € 10 млн (согласно Transfermarkt.de).

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