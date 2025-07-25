«Атлетико» подписал контракт с футболистом сборной Словакии

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Атлетико» отрапортовал о закрытии сделки по переходу Давида Ганцко. Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2029/30, и этот трансфер стал историческим для «матрасников» – Ганцко будет первым представителем Словакии в составе команды.



«Transfermarkt» утверждает, что испанцы заплатили «Фейеноорду» за 27-летнего Давида 30 миллионов евро.



Интересно, что незадолго до этого центрбек едва не перебрался в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» договорился с голландской стороной о выкупе Ганцко за 35 млн евро с возможными бонусами еще на 5 млн, но в самый последний момент «жёлто-синие» отменили трансфер.



В прошедшем сезоне Ганцко сыграл 47 матчей за «Фейеноорд» во всех соревнованиях, забив четыре мяча и отдав столько же голевых пасов.