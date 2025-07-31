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Футболиста «Зенита» хотят приобрести за рекордную для РПЛ сумму

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

Правый вингер «Зенита» Луис Энрике может неожиданно покинуть российский клуб. На игрока нацелился саудовский «Аль-Наср», капитаном которого является легендарный Криштиану Роналду.

Согласно сведениям инсайдера Хорхе Николы, боссы «жёлто-синих» готовы выделить на трансфер бразильца 70 миллионов евро. При этом аналитики портала «Transfermarkt» оценивают его всего в 25 млн евро.

Напомним, что 24-летний футболист присоединился к петербуржцам в январе, перейдя из «Ботафого» за € 33 млн. Стороны связаны 4-летним контрактным соглашением с возможностью продления еще на один сезон.

Под руководством Сергея Семака Энрике поучаствовал в 15 играх, отметившись в них 2 голами и 4 ассистами.

До переезда в Россию бразилец успел побывать в таких командах, как «Флуминенсе», испанский «Реал Бетис» и «Ботафого».

На днях «Аль-Наср» провернул трансфер Жоау Феликса из «Челси». Сумма сделки – 50 000 000 евро.

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