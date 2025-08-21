«Рома» и «МЮ» убеждают Санчо согласиться на переход в римский клуб и пойти на уступки

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

«Рома» работает над возможным переходом Джейдона Санчо. По информации СМИ, римский клуб уладил все формальности с «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера вингера.



Сумма сделки оценивается в 19 миллионов евро. Также предусмотрены дополнительные выплаты в размере € 5 млн в качестве бонусов. Однако, ключевым препятствием для осуществления трансфера являются сложные переговоры с агентами футболиста.



Подчеркивается, что запросы представителей Санчо на комиссионные вознаграждения чрезвычайно высоки и даже неприемлемы для ряда клубов. Именно этот фактор стал причиной отказа от подписания 25-летнего англичанина со стороны «Ювентуса» и мадридского «Атлетико».



Руководители «Ромы» совместно с «манкунианцами» предпринимают усилия, чтобы убедить Джейдона принять предложение о переходе в итальянскую Серию А и, соответственно, повлиять на агентов с целью снижения их финансовых аппетитов.



В то же время окружение Санчо проявляет интерес к предложениям, поступившим от турецкого «Бешикташа» и клубов из Саудовской Аравии, условия которых кажутся им более привлекательными.



Источник – «La Gazzetta dello Sport».