12:51 ()
Свернуть список

«Рома» и «МЮ» убеждают Санчо согласиться на переход в римский клуб и пойти на уступки

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

«Рома» работает над возможным переходом Джейдона Санчо. По информации СМИ, римский клуб уладил все формальности с «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера вингера.

Сумма сделки оценивается в 19 миллионов евро. Также предусмотрены дополнительные выплаты в размере € 5 млн в качестве бонусов. Однако, ключевым препятствием для осуществления трансфера являются сложные переговоры с агентами футболиста.

Подчеркивается, что запросы представителей Санчо на комиссионные вознаграждения чрезвычайно высоки и даже неприемлемы для ряда клубов. Именно этот фактор стал причиной отказа от подписания 25-летнего англичанина со стороны «Ювентуса» и мадридского «Атлетико».

Руководители «Ромы» совместно с «манкунианцами» предпринимают усилия, чтобы убедить Джейдона принять предложение о переходе в итальянскую Серию А и, соответственно, повлиять на агентов с целью снижения их финансовых аппетитов.

В то же время окружение Санчо проявляет интерес к предложениям, поступившим от турецкого «Бешикташа» и клубов из Саудовской Аравии, условия которых кажутся им более привлекательными.

Источник – «La Gazzetta dello Sport».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close