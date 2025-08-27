«Кайрат» впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов

Дата публикации: 27-08-2025 00:43

Казахстанский «Кайрат» вписал новую страницу в свою историю, впервые сумев пробиться в основную стадию Лиги чемпионов. Это стало возможным после победы над шотландским «Селтиком» в напряженном противостоянии раунда плей-офф.

Ответная игра прошла в Алма-Ате при переполненных трибунах. Несмотря на активную поддержку болельщиков и старания обеих команд, забить в основное время соперникам так и не удалось — встреча завершилась со счетом 0:0. Дополнительные полчаса игры также не выявили сильнейшего, и судьбу путевки в групповой этап пришлось решать в серии пенальти.

Героем вечера стал голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков. Он проявил хладнокровие в самый ответственный момент и сумел отразить сразу три удара игроков «Селтика». Именно его блестящая игра позволила алматинскому клубу одержать победу в серии пенальти со счетом 3:2 и впервые в истории выйти в главный турнир европейского клубного футбола.

Для казахстанского футбола это достижение можно назвать эпохальным. «Кайрат» стал первым представителем страны, который прошел столь далеко и получил возможность сыграть с грандами Старого Света на групповом этапе. Болельщики встречали финальный свисток как настоящий национальный триумф, а игроки не скрывали эмоций — радость и гордость переполняли всю команду.

Теперь «Селтику» предстоит продолжить свой путь в Лиге Европы, тогда как «Кайрат» с нетерпением ждет жеребьевку, которая состоится 28 августа. Именно она определит соперников алматинцев в групповом турнире. Матчи основного этапа Лиги чемпионов стартуют уже 16 сентября, и для клуба из Казахстана это будет дебют, к которому приковано внимание не только отечественных, но и европейских болельщиков.