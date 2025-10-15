Турецкая сборная нанесла разгромное поражение Грузии в квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:46

Сборная Турции уверенно обыграла команду Грузии в матче 4-го тура европейского квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч состоялся на стадионе «Коджаэли» в Измите и завершился убедительной победой турецкой сборной со счётом 4:1.

В составе хозяев дважды отличился Мерих Демирал, забив голы на 22-й и 52-й минутах. Кроме него, по одному мячу записали в свой актив Кенан Йылдыз (14-я минута) и Юнус Акгюн (35). Единственный гол грузинской команды забил Георгий Кочорашвили на 64-й минуте встречи.

После этой уверенной победы сборная Турции, которой руководит Винченцо Монтелла, набрала уже девять очков и занимает второе место в таблице группы E, уступая только лидеру. Сборная Грузии, тренером которой является Вилли Саньоль, осталась на третьей строчке с тремя очками в активе.

Следующие матчи этих команд пройдут 15 ноября: Турция примет на своём поле сборную Болгарии, а Грузия сыграет дома против национальной команды Испании. Борьба за путёвки на чемпионат мира продолжается, и каждая игра становится всё более решающей.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу на ЧМ-2022 в Катаре. В финале аргентинцы встретились с Францией: основное время завершилось с боевым счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась Южноамериканская команда (4:2).