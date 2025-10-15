Игрок "Барселоны" Рафинья объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Дата публикации: 15-10-2025 14:28

Бразильский вингер Рафинья, выступающий за «Барселону», рассказал о том, почему он не перешел в один из ведущих клубов Саудовской Аравии, несмотря на заманчивое предложение. По словам футболиста, им особо заинтересовался «Аль-Хиляль», однако Рафинья решил продлить контракт с каталонской командой до 2028 года и остаться частью гранда испанского футбола.

«Я занимаюсь футболом с 15 лет, и за это время в моей жизни случалось многое: были и приятные, и непростые моменты. В какой-то момент я начал задумываться о том, что мне нужно позаботиться не только о себе, но и о своей семье, родителях и близких. Предложение из Саудовской Аравии действительно впечатлило меня, ведь оно могло бы изменить жизнь моей семьи и меня самого, обеспечить спокойное будущее», — поделился Рафинья.

«Вместе с семьёй мы всерьёз раздумывали над тем, чтобы покинуть «Барселону». Я тогда думал, что возможно, настал самый подходящий момент для этого. Например, мои родители и мой сын могли бы жить без забот. Однако, ключевым моментом стала беседа с новым главным тренером Ханс-Дитером Фликом: сначала по телефону, а затем лично, когда началась предсезонная подготовка. Он сумел убедить меня, что я должен остаться в клубе. Я благодарен ему за эти слова и счастлив, что остался в «Барселоне»,» — приводит слова игрока ESPN.

В сезоне-2024/2025 Рафинья показал невероятную результативность, приняв участие в 57 матчах во всех турнирах, где отличился 34 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок страны и Суперкубок. Таким образом, отказ от перехода в другой клуб стал не только важным личным решением для футболиста, но и позволил продолжить успешно выступать за один из сильнейших клубов Европы, радовать болельщиков яркой игрой и пополнять свою коллекцию титулов.