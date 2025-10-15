The Guardian включил трёх игроков из СНГ в список 60 самых перспективных футболистов мира.

Дата публикации: 15-10-2025 14:35

Британское издание The Guardian традиционно составило ежегодный рейтинг, в который включило 60 самых перспективных юных футболистов, родившихся в 2008 году. В этом престижном списке оказались и представители стран бывшего СНГ: нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев, защитник тбилисского «Динамо» Саба Харебашвили, а также форвард узбекского «Бунёдкора» Садриддин Хасанов. Такой выбор подчеркивает растущий уровень футбольных школ и индивидуального мастерства молодых игроков региона.

В числе других отмеченных юных талантов оказались представители топ-клубов Европы. Так, в рейтинге фигурируют сразу два игрока «Барселоны»: вингер Тони Фернандес и полузащитник Нико Гильен. Немецкий клуб «Бавария» представляет атакующий хавбек Карл Леннарт, а главную звезду молодежи «ПСЖ» воплощает форвард Ибрагим Мбайе. Эти футболисты уже подают большие надежды и привлекают внимание селекционеров ведущих европейских команд.

Особенное внимание в рейтинге уделено французскому нападающему Ибрагиму Мбайе. Несмотря на свой юный возраст, он уже провёл девять матчей за основную команду «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне, а также вышел в стартовом составе на второй тур группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», где его команда одержала победу со счётом 2:1. Это достижение стало значимым событием для столь молодого футболиста и подтверждением его высокого потенциала.

С полным списком самых ловких и перспективных игроков 2008 года рождения, отмеченных The Guardian, можно ознакомиться на официальном сайте издания. Этот рейтинг ежегодно вызывает большой интерес среди специалистов и болельщиков, ведь именно эти юные таланты уже в ближайшие годы могут обогатить профессиональный футбол своим мастерством на крупнейших футбольных аренах Европы и мира.