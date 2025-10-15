Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Фостер назвал, какого опытного футболиста не хватает сборной Англии для ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 22:28

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер высказал мнение о важности 35-летнего полузащитника «Брентфорда» Джордана Хендерсона для национальной сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2026 года. По словам Фостера, богатый опыт Хендерсона и его лидерские навыки делают хавбека незаменимым игроком для «трёх львов», за которых он выступает с 2010 года.

«Игроки такого уровня жизненно необходимы команде. Сегодняшний состав сборной Англии в основном состоит из молодых футболистов, у которых пока ещё не так много опыта участия в международных турнирах. А чемпионат мира — это не просто очередной турнир, здесь давление и ожидания достигают максимума.

В такие моменты крайне важно присутствие на поле и в раздевалке таких сильных личностей, как Джордан Хендерсон. Он способен поддержать команду, настроить молодых ребят на нужный лад и стать для них настоящим примером. Все доверяют ему, несмотря на отсутствие официальной капитанской повязки. Более того, он нередко становится своеобразным помощником тренерского штаба как на тренировках, так и во время матчей.

Когда сборная Англии должна провести матч в пятницу вечером, а уже на следующий день после этого назначена тренировка, Хендерсон неизменно берёт на себя роль лидера, вдохновляя окружающих и помогая игрокам сохранять концентрацию, чтобы двигаться к общей цели», — заявил Фостер в интервью для talkSPORT.