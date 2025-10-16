Бубнов предложил назначить Шалимова и Мостового совместными тренерами «Спартака»: «Хуже уже не станет»

Дата публикации: 16-10-2025 12:23

Экс-защитник московского «Спартака» и известный футбольный аналитик Александр Бубнов поделился своим мнением относительно возможных кандидатур на пост главного тренера красно-белых.

«Я считаю, что для Станислава Черчесова дорога в «Спартак» на данный момент полностью закрыта, особенно после того, как он оказался в «Динамо». Если бы руководство действительно хотело видеть его у руля команды, давно предприняли бы конкретные шаги. Поэтому думаю, этот вопрос уже не актуален. Что касается Игоря Шалимова, он — легенда «Спартака», как и Александр Мостовой. Уверен, они смогут найти общий язык, и если пригласить их вместе, хуже ситуации точно не станет, возможно, это даже сможет встряхнуть команду и дать новый импульс развитию. Такое решение могло бы стать экспериментом, который, по моему мнению, никак не навредит команде. Что же касается сегодняшнего наставника Деяна Станковича, то я считаю, что логично будет дождаться зимней паузы, когда появится время для анализа, оценки работы и при необходимости – поиска нового тренера. Сейчас менять тренера не стоит – пусть отработает до зимы, а далее можно уже делать выводы и принимать решения», — отметил Бубнов во время прямого эфира программы «Коммент.Шоу» на YouTube-канале.

На сегодняшний день «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков. Пост главного тренера московской команды по-прежнему занимает сербский специалист Деян Станкович, однако неутихающие разговоры вокруг его будущего подогревают интерес к судьбе клуба среди болельщиков и экспертов.