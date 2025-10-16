Марокко победило Францию в серии пенальти и вышло в финал молодежного ЧМ-2025

Дата публикации: 16-10-2025 12:28

В ночь с 15 на 16 октября прошёл захватывающий полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2025 года по футболу среди команд до 20 лет. В этом поединке на стадионе «Элиас Фигероа», расположенном в чилийском городе Вальпараисо, встретились сборные Марокко U20 и Франции U20. Матч получился крайне напряжённым и драматичным: за 90 минут основного времени и дополнительные 30 минут соперники сумели отличиться лишь по одному разу, не выявив победителя. Итоговый счёт встречи в основное и дополнительное время составил 1:1.

Первый гол в этой встрече был забит на 32-й минуте: мяч оказался в воротах французов после неудачного действия голкипера Лисандру Ольмета, оформившего автогол. Французская команда не сдалась и продолжила атаковать, и уже во втором тайме, на 59-й минуте, нападающий Люка Мишаль сумел восстановить равновесие в счёте. Напряжение на поле росло с каждой минутой, ведь на кону была путёвка в главный финал турнира. В дополнительное время страсти накалились, и полузащитник «трёхцветных» Рабби Нзингула получил две жёлтые карточки, оставив свою сборную в меньшинстве, что значительно усложнило задачу французам.

Исход полуфинальной дуэли определился в серии послематчевых пенальти. Здесь собранность и хладнокровие проявили игроки сборной Марокко, которые реализовали 5 ударов против 4 у соперника. Решающий, победный пенальти забил защитник Нена Бияр, который не дрогнул в ответственный момент и вывел свою команду в финал чемпионата мира.

Отметим, что теперь марокканская молодёжная сборная будет бороться за золотые медали 19 октября, где её соперником станет победитель второго полуфинала, в котором определится сильнейший между командами Аргентины и Колумбии. Сам турнир проходит в Чили с 27 сентября и собрал лучшие молодёжные команды со всего мира.