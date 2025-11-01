«Барселона» добавила капитана «Арсенала» Эдегора в список трансферных целей

Дата публикации: 01-11-2025 18:40

По данным британского ресурса indykaila, каталонская «Барселона» проявляет серьезный интерес к капитану лондонского «Арсенала» и ключевому полузащитнику команды Мартину Эдегору. По сообщениям источника, сине-гранатовые включили норвежца в свой приоритетный трансферный шорт-лист с намерением предложить сделку уже этим летом. В стане «Барселоны» считают, что 26-летний Эдегор открыт для нового этапа в своей профессиональной карьере и готов рассмотреть вариант переезда в Испанию.

Напомним, что Мартин Эдегор с 2021 года является не только одним из лидеров «Арсенала», но и капитаном команды. За проведенное время норвежец успел сыграть 205 матчей во всех соревнованиях, отметившись 41 забитым мячом и отдав 40 результативных передач. Своей техникой, видением поля и организаторскими способностями он завоевал уважение болельщиков и тренерского штаба.

Действующий контракт Эдегора с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн, а его возможный переход станет одним из самых громких трансферных событий предстоящего межсезонья. Стоит отметить, что для «Барселоны» трансфер Эдегора может стать отличным усилением полузащиты и добавить вариативности в тактические построения команды на будущий сезон.