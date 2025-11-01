Дата публикации: 01-11-2025 18:47

Глава Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу сделал шокирующее заявление в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, в результате масштабного расследования выяснилось, что один из футбольных арбитров совершил рекордные 18 227 ставок на спортивные события. Более того, в ходе этого же расследования выявлено, что в целом 42 судьи вместе сделали свыше тысячи ставок на различные матчи, что подтверждает наличие системной проблемы среди футбольных рефери в Турции.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало о том, что Федерация футбола Турции временно отстранила от футбольной деятельности 149 судей по подозрению в причастности к ставкам. Санкции будут действовать в течение периода от восьми месяцев до одного года, в зависимости от степени нарушения.

Согласно информации от турецких СМИ, проверка, которую проводила федерация на основе сведений, полученных из государственных учреждений, показала тревожные результаты. Из 571 действующего судьи профессиональных лиг Турции, у 371 обнаружены личные счета в букмекерских конторах, а 152 арбитра активно принимали участие в азартных играх через эти платформы. Этот скандал может серьезно повлиять на доверие к судейскому корпусу и подорвать имидж турецкого футбола.