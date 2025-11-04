Рууд Гуллит: ван Дейку следует пересмотреть свой стиль игры

Дата публикации: 04-11-2025 23:57

Известный в прошлом футболист сборной Нидерландов и один из легендарных игроков руXнского футбола Руд Гуллит выразил свою точку зрения относительно текущей формы лидера обороны «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Мне кажется, что после той самой травмы (скорее всего, речь идёт об инциденте во втором туре Английской премьер-лиги, когда защитника в жёстком единоборстве сбил на газон футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон. — Прим. «Чемпионата»), для ван Дейка выдался далеко не самый простой период. Ему пришлось пережить множество сложностей как в физическом, так и в психологическом плане, — отметил Гуллит. — Однако уже в прошлом сезоне было видно, что он стал приходить в себя и демонстрировать более стабильную игру. Но всё-таки, на мой взгляд, после серьёзной травмы Вирджил стал излишне осторожен: он теперь старается избегать острых стыков, всё реже вступает в борьбу за мяч, меньше идёт в подкатах и боится получать новые повреждения. Это заметили и его соперники, которые стали подстраивать свою манеру игры под его нынешний стиль обороны.

Поэтому я думаю, что ван Дейку действительно нужно заново пересмотреть свои подходы к игре, чтобы стать прежним. Это вполне нормально для любого футболиста — после длительного восстановления перестать быть тем, кем был прежде. Ведь когда я сам получил серьёзную травму и из-за нее выбыл на целых шесть месяцев, после возвращения понял, что стал совершенно другим игроком. Тогда я искренне сказал себе: «Я уже не тот, кем был, значит, надо меняться и адаптироваться заново», — поделился воспоминаниями Гуллит в интервью для Tribal Football.