Ближайшее время Корберан сохранит пост главного тренера «Валенсии»

Дата публикации: 04-11-2025 23:58

Руководство футбольного клуба «Валенсия» пока не намерено расставаться с главным тренером Карлосом Корбераном, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Сообщение об этом распространило издание Estadio Deportivo.

По сведениям источника, владельцы и спортивный департамент «летучих мышей» продолжают доверять Корберану и считают, что именно этот специалист способен вывести «Валенсию» на новый уровень в долгосрочной перспективе. Клуб рассчитывает на то, что под руководством Корберана коллектив сможет преодолеть текущий кризис и стабилизировать игру, начав показывать более достойные результаты. Такая вера в главного тренера сохраняется несмотря на то, что команда показывает слабые показатели в чемпионате Испании.

На данный момент «Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе всего 9 очков. За 11 сыгранных матчей сезона команда одержала лишь две победы, трижды сыграла вничью и шесть раз потерпела поражение. Несмотря на это, руководство продолжает давать тренеру время для исправления ситуации и работает над укреплением состава для повышения конкурентоспособности «Валенсии».