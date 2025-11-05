Луис Энрике прокомментировал травму Дембеле в игре против «Баварии» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 11:07

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Усмана Дембеле, полученной им во время встречи с мюнхенской «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, по итогам напряжённого и зрелищного матча французский коллектив уступил сопернику на своём поле со счётом 1:2, что стало серьёзным ударом по их амбициям в турнире.

После матча специалист подробно объяснил ситуацию с повреждением игрока: «Что касается Усмана, честно говоря, сейчас сложно дать точную информацию о степени серьезности травмы. На первый взгляд, нынешняя травма никак не связана с его предыдущими проблемами, это совершенно новое повреждение. Сейчас нам нужно быть максимально аккуратными и не форсировать его восстановление, ведь впереди у команды стоит крайне сложный и насыщенный график игр», — приводит слова Луиса Энрике издание RMC Sport.

Следующий поединок в турнире «Пари Сен-Жермен» проведёт уже 26 ноября против английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» на своём домашнем стадионе. Болельщики надеются, что Усман Дембеле сможет восстановиться и выйти на поле к этому важному матчу.