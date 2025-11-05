Арне Слот о триумфе "Ливерпуля" над "Реалом" в Лиге чемпионов: это был наш лучший матч в сезоне

Дата публикации: 05-11-2025 11:09

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими впечатлениями от уверенной победы над мадридским «Реалом» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счётом 1:0 в пользу английского клуба.

«Это ещё одна важная победа, добытая в поединке против крайне сильной команды. «Реал», как и «Астон Вилла», сейчас показывает отличный футбол и находится в превосходной форме. Для нас это было выдающееся сражение и, на мой взгляд, смело можно утверждать — это наша лучшая игра в текущем сезоне. Я горжусь, что наши футболисты показали невероятную самоотдачу и работоспособность, всё время удерживая соперников далеко от своих ворот», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Решающим моментом встречи стал гол полузащитника «красных» Алексиса Мак Аллистера на 61-й минуте, который и принёс победу команде с Мерсисайда. После этой игры «Ливерпуль» набрал 9 очков в четырёх матчах, укрепив свои позиции в группе. Сейчас подопечные Арне Слота занимают шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, уступая мадридскому «Реалу», находящемуся на пятой строчке, лишь по разнице мячей.

Напомним, что в предыдущем поединке «Ливерпуль» также добился победы, обыграв на своём поле бирмингемскую «Астон Виллу» со счётом 2:0 в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Команда продолжает уверенно двигаться вперёд как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.