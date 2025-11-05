Разные способы проигрывать: Алонсо прокомментировал поражение «Реала» в игре против «Ливерпуля»

Дата публикации: 05-11-2025 08:09

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о гостевом поражении своей команды от «Ливерпуля» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился минимальной победой английского клуба со счётом 1:0, и этот результат стал неожиданностью для многих болельщиков.

«Игра получилась достаточно равной, и обе команды показали высокий уровень концентрации. Однако ближе к финальному свистку мы стали часто позволять сопернику зарабатывать угловые и штрафные удары возле наших ворот.

В первой половине встречи, по моему мнению, мы смотрелись свежее и инициативнее, но после перерыва стали допускать необязательные фолы, теряли мяч в центе поля и постепенно утратили контроль над игрой. Это отразилось на нашем построении, и нам стало сложнее создавать опасные моменты у ворот «Ливерпуля».

Несмотря на поражение, матч с «Ливерпулем» был гораздо более упорным, чем наш прошлый проигрыш от «Атлетико» на «Метрополитано», когда мы уступили со счётом 2:5. Сегодня команда показала характер и желание бороться до конца, и я считаю, что проигрывать можно по-разному», – приводит слова Алонсо Movistar.