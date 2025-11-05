16:18 ()
Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста выразил поддержку Ламину Ямалю

Дата публикации: 05-11-2025 13:37

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста выразил поддержку молодому талантливому нападающему Ламину Ямалю, а также отметил профессионализм тренерского штаба каталонского клуба. Опытный полузащитник призвал болельщиков и экспертов проявить терпение к 18-летнему футболисту, подчеркнув важность времени и опыта для его развития в большом футболе.

«Это естественная часть пути. Ламину всего 18, ему предстоит ещё многое узнать, сделать массу выводов, научиться справляться с ошибками и разгорающимися вокруг него обсуждениями. Каждая незначительная деталь или промах этого юного игрока подвергается пристальному анализу и критике, ведь он находится в центре внимания огромной аудитории. Тем не менее, я считаю прекрасной возможностью наблюдать за его игрой каждую неделю. Такие футболисты вдохновляют и дарят болельщикам массу эмоций», – приводит слова Иньесты авторитетное издание Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль уже успел принять участие в девяти поединках за «Барселону» во всех турнирах, при этом он продемонстрировал высокую эффективность, забив четыре мяча и сделав пять результативных передач. Юный игрок продолжает набирать ценный опыт на профессиональном уровне, постепенно раскрывая свой потенциал и радуя поклонников команды уверенной игрой.

