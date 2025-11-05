Бубнов о Шпилевском: «Нет смысла спорить с ним - кто он вообще такой?»

Дата публикации: 05-11-2025 13:53

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о тренере команды «Пари НН» Алексее Шпилевском. Напомним, после поражения нижегородцев от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ, Шпилевский заявил, что не намерен спорить с представителями СМИ. Бубнов удивился такому подходу специалиста.

— Ну, а кто вообще хочет спорить с ним, скажите? Я лично — нет. Мне вообще... западло с ним спорить. Кто он такой вообще?

— Он главный тренер «Пари НН».

— Ну да, это раз. А ты знаешь, сколько он в месяц зарабатывает?

— Зарплата? Ну, наверное, приличная, точно больше моей.

— Это точно, €65 тысяч в месяц.

— Ого, евро? Я думал, речь о рублях идет.

— Так вот, по моему мнению, и на 65 тысяч рублей он не наработал, не то что на евро, — добавил Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 14 сыгранных туров Мир РПЛ футбольный клуб «Пари НН» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, что лишь подчеркивает неспособность команды показывать достойные результаты на данном этапе сезона и вызывает вопросы относительно эффективности работы тренерского штаба во главе с Алексеем Шпилевским.