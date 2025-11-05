Флик может уйти из «Барселоны» после завершения сезона

Дата публикации: 05-11-2025 13:26

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Ханс-Дитер Флик может покинуть каталонскую команду по завершении текущего сезона. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного изданием ABC.

Как утверждает источник, немецкий наставник уже уведомил свой тренерский штаб о вероятном уходе летом. Причинами такого решения называют накопившуюся усталость, внутренние разногласия и общее разочарование существующей обстановкой в клубе. Флик недоволен отношением отдельных футболистов к тренировочному процессу и работе в целом, а также отмечает недостаточную поддержку со стороны руководства «Барселоны». По мнению специалиста, ему не позволяют реализовать свои задумки и развивать команду в соответствии с собственным видением. Официальных комментариев или подтверждений информации от представителей клуба пока не поступало.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании (Ла Лиге), имея в активе 25 очков после прошедших туров. От лидирующего мадридского «Реала» каталонская команда отстает на пять очков. Впереди у "Барсы" ещё много матчей, которые могут повлиять на ситуацию в турнирной таблице, однако возможный уход Флика может серьёзно сказаться на стабильности команды и её перспективах на завершение сезона.