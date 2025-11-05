Венсан Компани, наставник «Баварии», прокомментировал травму Ашрафа Хакими

Дата публикации: 05-11-2025 13:41

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу травмы, которую получил защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими во время недавнего матча Лиги чемпионов.

«Я очень надеюсь, что все обойдётся без последствий для Хакими и он сможет быстро восстановиться. Никто из нас не хотел бы видеть такие эпизоды на поле. Мы сами совсем недавно оказались в подобной ситуации в США, когда травму получил Джамал Мусиала. Подобные моменты всегда неприятны как для футболистов, так и для болельщиков. Желаем Ашрафу скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам», — отметил Компани в беседе с пресс-службой мюнхенского клуба.

Напомним, что марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими получил повреждение ближе к концу первого тайма матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Инцидент произошёл после жёсткого столкновения с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом. После столкновения Хакими не смог самостоятельно покинуть поле — для его транспортировки потребовалась помощь медицинской бригады. Врачи сразу же оказали футболисту необходимую первую помощь и отправили его на обследование, чтобы определить степень тяжести травмы и возможные сроки реабилитации. Информация о сроках восстановления появится в ближайшее время.