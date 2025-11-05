Йожеф Сабо выделил незаменимого футболиста Динамо

Дата публикации: 05-11-2025 13:55

В четверг, 6 ноября, пройдет матч третьего тура Лиги конференций, где встретятся киевское «Динамо» и боснийский клуб «Зриньски».

Накануне этой встречи известный тренер Йожеф Сабо высказал свое мнение о выступлениях «бело-синих» и отдельно отметил игру одного из лидеров команды — вингера Андрея Ярмоленко.

— Два подряд поражения в Лиге конференций должны подтолкнуть «Динамо» к более активным и решительным действиям ради улучшения результата?

— Не уверен в этом. На мой взгляд, у футболистов «Динамо» не хватает характера и стойкости. Что касается Ярмоленко, то я очень его уважаю — и как человека, и как игрока, однако возраст берет свое. Андрей сейчас играет в нападении, но мяч к нему поступает очень редко, и он куда меньше влияет на игру, чем раньше.

Однако заменить его сложно — ведь более талантливые футболисты часто уезжают за границу, и отечественный футбол переживает не лучшие времена. К сожалению, я не вижу больших перспектив у команды в ближайшем будущем, — резюмировал Сабо.

Команда Александра Шовковского пока не заработала ни одного очка и находится на 34-м месте в турнирной таблице. Ранее «Динамо» уступило английскому «Кристал Пэлас» (0:2) и турецкому «Самсунспору» (0:3).