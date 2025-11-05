16:19 ()
Моуриньо высказал резкое мнение о Судакове

Дата публикации: 05-11-2025 13:59

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо недавно прокомментировал ситуацию, связанную с возможным потерей места в стартовом составе украинским футболистом Георгием Судаковым из-за усиленной конкуренции со стороны игрока из Люксембурга, Леандро Баррейру.

«Баррейру отлично проявил себя в первых матчах, в том числе в игре с «Виторией» Гимараеш, где он вышел на поле и демонстрировал качественную игру. Однако я не рассматриваю Баррейру и Судакова по отдельности. Они могут играть вместе, а могут оказаться на скамейке запасных – это зависит от тактической задачи. У каждого из них – свой уникальный стиль и профиль игры.

Меня радует, что с момента моего прихода в команду я сосредоточился на ограниченной группе футболистов, а сейчас вижу, что спектр исполнителей расширяется. Я начинаю смотреть на других игроков гораздо более оптимистично. Такие ситуации – это хорошие проблемы для тренера, и я очень счастлив, ведь моя команда развивается и становится сильнее», – заявил Моуриньо, как сообщает tvi.

