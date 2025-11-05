«Бавария» установила новый исторический рекорд среди топ-5 европейских лиг

Дата публикации: 05-11-2025 13:23

Футболисты мюнхенской «Баварии» продолжили впечатлять болельщиков своими результатами. В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА немецкий клуб одержал важную победу над французским «Пари Сен-Жермен» — итог встречи составил 2:1 в пользу действующих чемпионов Германии. Благодаря этому успеху «Бавария» смогла побить собственный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона 2025/2026.

Сейчас на счету «Баварии» уже 16 побед кряду во всех официальных турнирах с начала нынешней кампании. По данным авторитетного портала Transfermarkt, такой результат стал абсолютным рекордом для команд из топ-5 европейских лиг за всю историю соревнований. За этот впечатляющий отрезок мюнхенцы отличились не только стабильными результатами, но и привлекательной игрой: в 16 играх подопечные тренера забили 57 мячей, пропустив при этом лишь 11 раз.

Стоит отметить, что ранее рекорд по лучшему старту в сезоне принадлежал «Милану», который в кампании 1992/1993 годов сумел выиграть 13 первых матчей всех соревнований. Но теперь «Бавария» превзошла это достижение и вновь вписала своё имя в футбольную историю Европы.