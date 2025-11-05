Головин впервые за сезон провёл полный матч за «Монако»

Дата публикации: 05-11-2025 11:10

29-летний российский полузащитник Александр Головин, представляющий французский клуб «Монако», впервые в сезоне 2025/2026 года провёл на поле все 90 минут за свою команду. Полузащитник вышел в стартовом составе на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт». В этом напряжённом поединке «Монако» одержал минимальную победу со счётом 1:0. Головин отработал с первой до последней минуты, а уже в добавленное время (90+5-я минута) получил жёлтую карточку.

До этого полного матча Александр сыграл за «Монако» в шести матчах Лиги 1 Франции: в пяти из них он был заменён по ходу встречи, а в одном — вышел на поле со скамейки запасных. За эти встречи российский футболист отличился дважды, забив два гола. Кроме того, Головин уже успел провести один матч Лиги чемпионов, выйдя на замену во втором тайме.

Часть сезона талантливый хавбек был вынужден пропустить из-за травмы подколенного сухожилия, но теперь Головин вернулся в строй и готов вновь помогать «Монако» добиваться успеха на внутренней и европейской арене.