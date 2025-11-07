«Шахтёр» из Украины одержал уверенную победу над исландским «Брейдабликом» в Лиге конференций

Дата публикации: 07-11-2025 00:52

В третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша) состоялся матч между украинским «Шахтёром» и исландским «Брейдабликом». Украинская команда уверенно одержала победу, завершив встречу со счётом 2:0. Оба гола были забиты в разные таймы, и это позволило «Шахтёру» сделать очередной шаг к выходу в следующий раунд турнира.

На 28-й минуте поединка полузащитник донецкой команды Артём Бондаренко успешно завершил атаку своих партнёров и открыл счёт в матче. После перерыва, на 66-й минуте, бразильский форвард Кауан Элиас удвоил преимущество «горняков», доведя общее преимущество своей команды до двух мячей и поставив соперника в сложное положение.

Благодаря этой победе «Шахтёр» набрал шесть очков и укрепил свои позиции в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций: после трёх сыгранных встреч коллектив Арды Турана занимает седьмое место. У «Брейдаблика» по-прежнему только одно набранное очко после трёх туров — с этим результатом исландский коллектив занимает 31-ю позицию в общем зачёте соревнования, значительно усложнив себе задачу выхода из группы.