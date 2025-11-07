«Бетис» одолел «Лион» в 4-м туре Лиги Европы

Дата публикации: 07-11-2025 02:33

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА прошёл интересный матч между испанским клубом «Бетис» и французским «Лионом». Встреча состоялась на знаковом стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье, где хозяева смогли порадовать своих болельщиков уверенной игрой. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Бетиса», благодаря чему андалузцы укрепили свои позиции в турнирной таблице.

Первый гол был забит на 30-й минуте — отличился вингер хозяев Эз Абде, грамотно воспользовавшийся своей скоростью и завершающий атаку после отличной передачи партнёра. Спустя всего пять минут успех «Бетиса» удвоил бразильский полузащитник Антони, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед». Он продемонстрировал своё мастерство, точно поразив ворота «Лиона».

Этот результат стал важным достижением для «Бетиса» — теперь после четырёх сыгранных матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы у команды восемь очков. Для «Лиона», напротив, поражение оказалось первым в этой кампании: французский клуб впервые потерял очки, но сохранил лидирующую позицию с девятью баллами. Впереди оба коллектива ждёт напряжённая борьба за выход в плей-офф.