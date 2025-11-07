"Рейнджерс" уступил "Роме" и потерпел четвертое кряду поражение в Лиге Европы

Дата публикации: 07-11-2025 02:32

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 шотландский клуб «Рейнджерс» принимал на своём поле итальянскую «Рому». Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго и завершилась уверенной победой гостей из Рима со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 13-й минуте, когда полузащитник «Ромы» Матиас Соуле точным ударом отправил мяч в ворота хозяев поля. Спустя двадцать три минуты после первого гола преимущество римлян удвоил Лоренцо Пеллегрини, также выступающий в полузащите итальянского коллектива. После этого «Рома» надёжно контролировала игру и довела матч до победы без пропущенных мячей.

Поражение от «Ромы» стало уже четвёртым кряду для «Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, что серьёзно осложняет их шансы на выход из группы. В прошлом туре шотландская команда крупно проиграла норвежскому «Бранну» со счётом 0:3, а сама «Рома» тогда уступила чешской «Виктории» (1:2).

В следующем, пятом туре, который состоится 27 ноября, «Рейнджерс» на своём поле примет португальскую «Брагу», а «Рома» в этот же день сразится с датским «Мидтьюлланном». Оба матча обещают быть крайне интересными и могут стать ключевыми в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы.