Дата публикации: 07-11-2025 02:38

Вратарь национальной сборной Украины и мадридского «Реала» – Андрей Лунин поделился своим мнением о том, кто из украинских футболистов мог бы выступать в королевском клубе:

«Илья Забарный».

В настоящее время Илья Забарный защищает цвета французского гранда «Пари Сен-Жермен». За сезон 2025/26 защитник провел 13 матчей на клубном уровне и отметился одним забитым голом, демонстрируя уверенную игру в обороне. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Забарного составляет порядка 55 миллионов евро, что свидетельствует о его высоком классе и востребованности на европейском рынке футболистов.

Стоит отметить, что Илья Забарный стал седьмым украинцем, который смог провести более 10 матчей в элитном чемпионате Франции – Лиге 1. Этот факт подчеркивает стабильность и профессионализм игрока на высоком уровне футбола, а также его значимый вклад в успехи своей команды. Учитывая прогресс защитника, многие эксперты и болельщики видят в нем перспективного футболиста, способного ещё не раз привлечь внимание ведущих клубов Европы, включая такие топы, как мадридский «Реал».

Таким образом, мнение Андрея Лунина лишь подтверждает высокий уровень Ильи Забарного, который уверенно строит свою карьеру в одном из сильнейших чемпионатов континента, демонстрируя отличный потенциал и стремление к новым вершинам в мировом футболе.