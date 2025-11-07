"Астон Вилла" обыграла "Маккаби" Тель-Авив в четвертом туре Лиги Европы

Дата публикации: 07-11-2025 02:34

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы между «Астон Виллой» и тель-авивским «Маккаби». Английский клуб продемонстрировал уверенную игру на своём поле и одержал победу над гостями со счетом 2:0.

Счёт в матче был открыт на последних минутах первого тайма. Отличился защитник «Астон Виллы» Ян Матсен, забив гол на 45+1-й минуте после удачно разыгранного стандарта. Этот мяч стал логическим завершением преимуществa хозяев поля, которые регулярно создавали острые моменты у ворот соперника. После перерыва команда из Бирмингема продолжила атаковать и на 59-й минуте заработала право на пенальти. Точным ударом с 11-метровой отметки отличился нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален, удвоив счёт и сняв все вопросы о победителе встречи.

Завоевав три очка, «Астон Вилла» после четвёртого тура занимает пятое место в общем зачёте Лиги Европы с девятью очками в активе. В свою очередь, «Маккаби» из Тель-Авива, имея всего одно набранное очко, расположился на 34-й позиции турнирной таблицы. Оба клуба теперь сосредоточатся на подготовке к следующим матчам, чтобы улучшить свои позиции на европейской арене.