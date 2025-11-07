Киевское «Динамо» устроило разгром «Зриньски» в матче Лиги конференций

Дата публикации: 07-11-2025 02:35

В третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине состоялся матч между киевским «Динамо» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Киевляне устроили настоящий футбольный праздник для своих болельщиков, одержав уверенную и эффектную победу с разгромным счётом 6:0.

Счёт был открыт на 21-й минуте: отличился украинский защитник Денис Попов, порадовав болельщиков своей результативностью. После перерыва «Динамо» наращивало преимущество. На 56-й минуте панамский нападающий Эдуардо Герреро удвоил счёт, лишь три минуты спустя Владислав Кабаев довёл результат до крупного. На 67-й минуте полузащитник Виталий Буяльский сделал счёт 4:0, отправив мяч в сетку. Затем, на 78-й минуте своё имя в список голеадоров вписал Андрей Ярмоленко. А за семь минут до конца встречи итоговый счёт установил румын Владислав Блэнуцэ.

После этой уверенной победы «Динамо» заработало первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, укрепив свои шансы на успешное выступление в группе. «Зриньски» после поражения остался с тремя очками, набранными в прежних матчах.