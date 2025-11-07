«Фрайбург» одержал победу над «Ниццей» в 4-м туре Лиги Европы

Дата публикации: 07-11-2025 00:53

В 4-м туре общего этапа Лиги Европы состоялся захватывающий поединок между командами «Ницца» и «Фрайбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и завершилась победой германского коллектива со счётом 3:1. Матч подарил зрителям множество ярких моментов и красивых голов.

Хозяева поля открыли счёт на 25-й минуте: отличился нападающий Кевин Оморуйи, поразив ворота соперника после быстрой атаки. Однако уже через 4 минуты полузащитник «Фрайбурга» Йохан Манзамби сумел восстановить равновесие, уверенно реализовав свой момент. Вскоре, на 39-й минуте, гости получили право на пенальти. Хавбек Винченцо Грифо безошибочно пробил с одиннадцатиметровой отметки и вывел свою команду вперёд. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, нападающий Дерри Шерхант закрепил успех «Фрайбурга», установив окончательный счёт встречи – 1:3 в пользу гостей.

По итогам четырёх туров «Фрайбург» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице с 10 очками, демонстрируя стабильную игру и отличную форму. «Ницца» пока не набрала ни одного очка и занимает лишь 35-е место, что усложняет её шансы на выход в следующую стадию турнира. Следующие туры обещают ещё больше интриги и борьбы за выход в плей-офф.